Congresso da JP Madeira destaca crescimento e elege novos órgãos

A Juventude Popular da Madeira (JP Madeira) iniciou hoje, no Funchal, o seu XII Congresso Regional, numa reunião que assinala o fim de um mandato de dois anos e inclui a eleição dos novos órgãos regionais.

Na sessão de abertura, o presidente da Comissão Política Regional, Leandro Silva, destacou o crescimento da estrutura desde o congresso anterior, realizado no Porto Santo, num contexto de reorganização interna. Segundo o dirigente, a JP Madeira conseguiu "mais do que quadruplicar o número de congressistas", contando ainda com dezenas de observadores e membros honorários.

Leandro Silva sublinhou que o crescimento não se traduz apenas em números, apontando o reforço da implantação regional, o aumento da representação autárquica e a maior presença de jovens nas listas eleitorais. Defendeu uma juventude partidária que "não se limite a preencher lugares ou a mobilizar pessoas em períodos eleitorais", mas que tenha capacidade de intervenção e influência nas decisões políticas.

A habitação, o emprego, os salários e a insularidade estiveram entre os temas destacados por João Pedro Sousa, presidente da Comissão Organizadora do Congresso, que salientou a importância da participação democrática e da apresentação de propostas para os desafios que afectam os jovens madeirenses.

Também Amílcar Figueira, secretário-geral do CDS-PP Madeira, reconheceu o trabalho desenvolvido pela direcção cessante e defendeu uma Juventude Popular com "autonomia, capacidade de iniciativa e participação efectiva nas decisões políticas". O dirigente manifestou ainda a ambição de voltar a ver representantes oriundos da JP na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pedro Pereira, vice-presidente do CDS-PP Madeira e presidente da concelhia do Funchal, enviou uma mensagem aos congressistas, na qual expressou orgulho no trabalho realizado nos últimos dois anos e deixou um reconhecimento especial a Leandro Silva e à sua equipa pela revitalização da estrutura.

Já Vasco Marcial, dirigente da JP e do CDS-PP no Funchal, centrou a sua intervenção na política de proximidade, na habitação e na afirmação dos valores da democracia-cristã. Com experiência autárquica na freguesia de São Pedro, defendeu uma política orientada para a resolução dos problemas quotidianos e considerou essencial que os jovens tenham condições para construir o seu futuro na Madeira.

Os trabalhos prosseguem com a apresentação do relatório de actividades do mandato, a discussão de alterações estatutárias, o debate de moções de estratégia global e sectorial e a eleição dos novos órgãos regionais.

O encerramento está previsto para as 17 horas, com intervenções do presidente eleito da JP Madeira, da presidente nacional da Juventude Popular, Catarina Marinho, e do presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues.