Economia da Venezuela cresce 7,42% no terceiro trimestre de 2026

O Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela cresceu 7,42% no terceiro trimestre de 2026 face ao período homólogo, revelou na quinta-feira o Banco Central da Venezuela (BCV).

O dinamismo do período foi impulsionado, principalmente, pela atividade não petrolífera, que registou um avanço interanual de 6,3%, bem como pelo desempenho do setor privado no seu todo, que cresceu 8%, detalhou o BCV, em comunicado de imprensa.

Entre as áreas com maior expansão, destacou-se o setor da construção, com uma subida de 35,8%, devido aos investimentos destinados à reparação dos danos estruturais causados pelo duplo sismo de 24 de junho.

Além disso, as atividades financeiras e de seguros cresceram 29,3%, os serviços de turismo, 9%, a agricultura, 7,1%, e a indústria transformadora, 4,3%.

Apesar deste aumento, sindicalistas e trabalhadores de diversos setores denunciam que a crise salarial persiste no país, onde o salário mínimo e a reforma equivalem atualmente a poucos cêntimos de euro por mês, segundo a taxa oficial do BCV.

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou na quinta-feira, na plataforma de mensagens Telegram, que, de "cada 100 dólares arrecadados com o petróleo e a mineração entre janeiro e novembro de 2026, 99 foram destinados ao pagamento de salários de trabalhadores do setor público e de pensões de reforma: 14,71 mil milhões de dólares [13,3 mil milhões de euros]".

Nos últimos anos, o Executivo concentrou a política salarial no pagamento de dois bónus aos funcionários públicos, que não incidem sobre os benefícios laborais e que ascendem atualmente a 240 dólares (217 euros), depositados em bolívares à taxa do BCV.

Uma família de cinco pessoas na Venezuela precisou, em setembro, de 761,35 dólares (688,3 euros) só para despesas alimentares, um aumento de 0,79% face a agosto, quando o custo do cabaz foi de 755,36 dólares (683 euros), segundo cálculos divulgados em outubro pelo Centro de Documentação e Análise Social da Federação dos Professores.

EUA devolvem mais de 10,8 mil ME em receitas do petróleo ao país

A administração Trump disse que devolveu mais de 12 mil milhões de dólares (10,8 mil milhões de euros), ou quase 99%, das receitas obtidas com venda de petróleo venezuelano desde a captura do ex-presidente Nicolás Maduro.

Num relatório divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano, a empresa de consultadoria KPMG referiu que as vendas de crude venezuelano, juntamente com pequenas quantias de ouro, minerais e fertilizantes, geraram 12,26 mil milhões de dólares.

Quase todo o dinheiro foi devolvido à Venezuela ao abrigo de um amplo acordo energético alcançado com as autoridades interinas do país, de acordo com o relatório.

Até 30 de setembro, final do ano fiscal de 2026, mantinham-se 168,6 milhões de dólares numa conta congelada gerida pelo Departamento do Tesouro dos EUA, adianta o relatório.

Ao abrigo dos termos do acordo, o crude venezuelano é vendido no mercado aberto, com as receitas a serem depositadas na conta gerida pelos EUA. Os responsáveis venezuelanos depois solicitam aprovação para que esses fundos sejam devolvidos ao país para financiar infraestruturas e ajuda humanitária.

O relatório dá também uma visão sobre as finanças do governo venezuelano desde que os EUA capturaram Maduro, em janeiro deste ano,levando-o para Nova Iorque para enfrentar acusações de tráfico de drogas, e que assumiram efetivamente o controlo da indústria petrolífera deteriorada do país.

A maior parte dos mais de 12 mil milhões de dólares em receitas petrolíferas arrecadadas pelos EUA até setembro foi distribuída a indivíduos e empresas na Venezuela através de transações cambiais com bancos comerciais do país.

No entanto, cerca de 133 milhões de dólares foram canalizados para pagar diretamente serviços ou fornecimentos necessários ao governo venezuelano, demonstra o documento.

Transações aprovadas pelos EUA incluem 5 milhões de dólares para o escritório de advogados Greenberg Traurig, com sede em Miami, quase 24 milhões para equipamento de diálise e mineração de carvão, e 8,7 milhões para saldar dívidas da Venezuela na compra de vacinas com a Organização Pan-Americana da Saúde, segundo o mesmo.

O relatório omite, no entanto, os nomes das 20 empresas que compraram petróleo e ouro durante os primeiros nove meses de 2026.

Ainda assim, cada uma teve de passar por uma verificação pelo governo dos EUA para garantir o cumprimento das sanções e dos controlos de branqueamento de capitais, uma mudança em relação à prática anterior, quando o governo da Venezuela enfrentava pouca supervisão na gestão dos seus fundos petrolíferos.