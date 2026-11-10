Governo Regional dá conferência de imprensa às 12 horas

O Governo Regional da Madeira, agendou, há instantes, uma conferência de imprensa para as 12 horas desta terça-feira, onde deverão ser deixadas recomendações à população sobre as precauções a ter face ao mau tempo previsto para o final do dia de hoje e o início do dia de amanhã.

A depressão Charles deverá impactar com bastante intensidade no estado do tempo na Madeira a partir das 21 horas de hoje e até pelo menos às 8 horas de amanhã, situação que motivou, nas primeiras horas desta terça-feira, o agravamento do aviso meteorológico para vermelho, o mais grave, tanto para o vento, como para a chuva.

Vários membros do Governo Regional estiveram reunidos esta manhã na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, seguindo-se a conferência de imprensa, às 12 horas.