'Seven Seas Grandeur' faz escala no Funchal antes de continuar viagem transatlântica

O navio 'Seven Seas Grandeur' encontra-se no porto do Funchal para uma escala de 8 horas. A partida rumo a Kings Wharf, Bermuda, acontece pelas 16 horas. A bordo viajam 716 passageiros e 540 tripulantes.

O navio está a realizar uma viagem de três semanas entre a Grécia, de onde partiu a 1 de Novembro, e os Estados Unidos, onde tem previsto chegar no dia 22 do corrente mês.

Esta é uma viagem transatlântica que já contou com escalas em Atenas, Mykonos e Olímpia (Grécia); La Valeta (Malta), e Sicilia, Napoles e Citavecchia (Itália).

De acordo com a APRAM, para este fim-de-semana, estão previstas mais três escalas de navios de cruzeiro no Porto do Funchal: 'Norwegian Star', no sábado, e 'Queen Victoria' e 'Star Legend', no domingo.