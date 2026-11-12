Jornais dividem-se entre prevenção e impacto da tempestade Charles

A tempestade Charles domina a actualidade nacional, com vários jornais desta quinta-feira, 12 de Novembro de 2026 a destacarem a paralisação do País perante a chuva e a resposta do Governo ao mau tempo. O alcance das medidas de prevenção e a avaliação dos efeitos da depressão dividem economistas e especialistas, enquanto Luís Montenegro defende que "mais vale prevenir do que remediar". A par da meteorologia, onde a foto de 'maior desgraça' vai para a torrente de lama que se abateu em São Roque, na Madeira, ganham relevo as consequências económicas da paragem, o aumento das portagens em 2027 e as dificuldades das empresas. Na política, o PS recupera a liderança nas intenções de voto, enquanto a habitação, a saúde e a justiça também marcam a agenda. No desporto, jornais dividem-se entre a apologia a um jogador argentino e a previsão do jogo da selecção nacional na Liga das Nações.

Comecemos na revista Visão, que apresenta uma edição mais centrada em temas sociais e de reflexão. "A praga maldita dos narcisistas" e "Como as redes sociais ampliam os abusadores" são dois dos principais destaques, colocando em evidência os comportamentos abusivos e o papel das plataformas digitais na sua amplificação. A habitação surge numa perspectiva política, com "O jogo de monopólio dos políticos", enquanto a segurança é abordada através dos riscos da guerra híbrida. A revista questiona ainda a necessidade de manter as propinas no ensino superior e recupera o caso de Elizabeth Holmes, sob o tema "A verdade e a mentira em direto".

O Correio da Manhã destaca o impacto da chuva na vida nacional com o título "País-fantasma em dia de chuva" e noticia que a paragem custa milhões de euros à economia. O jornal dá ainda conta das declarações de Montenegro, que considera que a tempestade não teve o impacto previsto, e do aumento de 3,83% nas portagens das auto-estradas em 2027. Entre os restantes assuntos, sobressaem a investigação a um casal de Gondomar suspeito de comprar um bebé por dez mil euros, o gestor hospitalar que passa três noites na PJ e as reclamações no hospital de Portimão, que ultrapassam as mil em três anos. No desporto, destaque para Palhinha, Fresneda e Gabri Veiga.

O Público centra a atenção na avaliação das medidas adoptadas perante a depressão Charles. Economistas criticam o alcance nacional das respostas, enquanto especialistas elogiam a aposta na prevenção. Na política, o jornal noticia que a ministra mantém no cargo o presidente da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, acusado de corrupção, e revela que a UTAO identifica riscos de derrapagem na despesa do Serviço Nacional de Saúde em 2027. A cimeira de Dublin e a possibilidade de o Estado intervir na REN em Abril de 2027 completam os principais destaques.

O Jornal de Notícias acompanha a leitura do Correio da Manhã sobre os efeitos do mau tempo, com a manchete "País parado a ver a chuva". A foto principal a ilustrar o mesmo é da Madeira... Na actualidade económica e ambiental, destaca o cartel das ETAR que terá lucrado milhões com a poluição de terrenos agrícolas. A habitação também está em evidência, com a Câmara de Gondomar a investir 17 milhões de euros na construção de casas de renda acessível. O jornal chama ainda a atenção para as dificuldades dos alunos na escrita, revelando que um em cada cinco não consegue produzir um texto coerente, e para a suspensão judicial do concurso de distribuição de jornais no Interior. Em Espanha, neonazis tinham um plano para atacar mesquitas. No desporto, João Félix vive o melhor momento na selecção sob a liderança de Jorge Jesus.

O Diário de Notícias abre com a política e uma sondagem que coloca o PS novamente na liderança, com uma vantagem de dez pontos percentuais sobre a AD. Sobre a tempestade Charles, o jornal escreve que a depressão perdeu força, mas o Governo não se arrepende do alerta emitido. Na saúde, revela que 554 dos 2.449 candidatos ao internato médico já desistiram de fazer a especialidade. A guerra na Ucrânia, com negociações sem grandes progressos e a disponibilidade de Merz para falar com Putin, também merece destaque. Na área desportiva, a FPF averigua uma alegada ingerência da Tavfer no Vitória de Setúbal, numa polémica que o DN já tinha noticiado. Patrícia Mamona surge ainda associada a uma nova modalidade: o tiro com pistola a dez metros.

O Negócios coloca o imobiliário no centro da agenda económica, revelando que o sector garante um quarto das receitas das autarquias. O jornal antecipa também dificuldades para o tecido empresarial, com 25% das empresas a preverem uma redução da facturação em 2027. Na justiça, destaca a obrigação de os bancos adiantarem os valores das burlas aos clientes enganados. A tempestade Kristin, que já custou 608 milhões de euros ao Estado, e a intenção do Governo de admitir cheques para a compra de automóveis eléctricos usados são outros dos assuntos em evidência. Nos combustíveis, a diferença de preços face a Espanha cai a pique, enquanto a Trade Republic quer integrar o MB Way e entrar no mercado das contas-poupança.

O Jornal Económico também dá destaque à depressão Charles, recuperando a posição de Luís Montenegro: "Mais vale prevenir do que remediar". Na economia, salienta as preocupações das empresas com o impacto do PRR depois de 2028 e noticia que a Saab escolhe a portuguesa Vangest para produzir caças. O jornal revela ainda que a Nvidia já desvalorizou mais do que o PIB português e que os recursos minerais geram 3,7 mil milhões de euros para a economia. A subida de 3,83% nas portagens das auto-estradas em 2027 e a iniciativa de Maria Luís Albuquerque para reunir os supervisores num diálogo permanente completam a actualidade.

No Record, o Benfica ocupa espaço de destaque com a renovação de Prestianni até 2031, embora o novo vínculo só seja assinado quando o jogador regressar da selecção. No Sporting, Fresneda afasta uma eventual saída e garante que só pensa em conquistar títulos, enquanto o FC Porto prepara a chegada de William, que estará apto para os jogos com o Feyenoord e os leões. O jornal destaca ainda a possibilidade de o plano de centralização dos direitos televisivos, avaliado em 300 milhões de euros, ficar aquém dos 200 milhões. No hóquei em patins, o FC Porto entra a vencer no campeonato, derrotando o Benfica por 3-2.

O Jogo aposta numa entrevista a Pedro Neto, que elogia Jorge Jesus e considera que o treinador tem "mística e algo especial". No FC Porto, o jornal destaca a fortaleza portista na Europa e a chegada de William, enquanto no Benfica Prestianni prepara-se para renovar com um contrato financeiramente vantajoso. Tomás Araújo surge no radar do Bayern para a próxima época. No Sporting, Fresneda mostra-se motivado para o clássico. O hóquei em patins também merece chamada de primeira página, com a vitória dos dragões sobre o campeão Benfica por 3-2.

E A Bola centra-se na renovação de Prestianni pelo Benfica, que está praticamente acertada, mas ainda tem um detalhe por resolver. Na actualidade leonina, Quenda está à espreita da estreia pela selecção e Debast regressa na Taça. No FC Porto, Gabri não desiste de chegar à selecção nacional. O jornal dá ainda espaço ao futebol feminino, com uma agente portuguesa a explicar as dificuldades e oportunidades do sector, e a Patrícia Mamona, que treina tiro para os Jogos Olímpicos. No hóquei em patins, o destaque vai para o golo decisivo que dá ao FC Porto a vitória por 3-2 sobre o Benfica.