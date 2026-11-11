Portugal fez treino ligeiro e com João Cancelo em dia de mau tempo

O lateral João Cancelo já trabalhou hoje sem limitações na seleção portuguesa, que prepara o duelo de sábado com a Dinamarca, da Liga das Nações de futebol, num dia condicionado pelo mau tempo.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, apesar condições climatéricas e dos avisos da autoridade para a suspensão de atividades no exterior, Portugal fez um treino ligeiro na Cidade do Futebol, em Oeiras, com Cancelo a aparecer totalmente integrado, depois de, na terça-feira, ter estado à margem dos restantes colegas de equipa.

Num dia totalmente fechado à comunicação social, a preparação da seleção nacional para o jogo com a Dinamarca passou ainda pelo ginásio e pela observação do rival escandinavo.

A seleção nacional defronta a Dinamarca no sábado, em Braga, na quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, numa partida que terá lotação esgotada.

Depois desse duelo, Portugal, que já tem assegurado os quartos de final e precisa de apenas um ponto para confirmar o primeiro lugar, visita Cardiff, em 17 de novembro, para medir forças com o País de Gales, na despedida do grupo.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.