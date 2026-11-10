IPMA afasta comparação entre tempestade desta noite e o 20 de Fevereiro

A situação meteorológica prevista para esta noite e madrugada de quarta-feira na Madeira não é comparável à que esteve na origem do temporal de 20 de Fevereiro de 2010. A garantia foi deixada por Ricardo Tavares, delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que destacou as diferenças entre os dois episódios, sobretudo no que respeita à precipitação acumulada.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, que decorreu na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, o responsável recordou que o temporal de 2010 surgiu na sequência de mais de um mês de chuva intensa, com vários dias de precipitação muito significativa. Só no período anterior à tragédia, as terras altas da Madeira tinham acumulado cerca de 700 milímetros de precipitação, enquanto no Funchal os valores ultrapassavam os 300 milímetros. "Não tem a ver exactamente com esta situação", esclareceu.

Para o episódio agora previsto, associado à depressão Charles, o IPMA aponta para acumulados de precipitação que poderão variar entre os 130 e os 250 milímetros, equivalentes a 130 a 250 litros de água por metro quadrado, com diferenças significativas entre as diferentes zonas da ilha.

O período mais crítico deverá ocorrer entre as 21 horas desta terça-feira e as 6 horas de quarta-feira, com chuva forte e persistente, sobretudo na costa Sul e nas terras altas. O vento poderá atingir rajadas de 100 km/h, ultrapassando os 140 km/h nas zonas montanhosas, onde o período de maior intensidade está previsto entre a meia-noite e as 6 horas da manhã.

A partir do início da manhã, espera-se uma diminuição gradual da intensidade do vento e da precipitação.