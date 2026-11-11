Capitania cancela avisos de mau tempo e vento tempestuoso na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal anunciou, esta quarta-feira, o cancelamento do aviso de mau tempo (sinal 2) e de vento tempestuoso, na sequência da passagem da depressão Charles pela Madeira, mantendo, contudo, o aviso de agitação marítima forte.

A autoridade marítima recomenda que os proprietários e armadores das embarcações continuem a adoptar as precauções necessárias para garantir as condições de navegabilidade.

A Capitania alerta igualmente para a necessidade de assegurar condições de segurança na circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias e piscinas naturais, bem como na prática da pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas rochosas.