Promenade da Praia Formosa deverá ficar encerrada durante duas semanas

A Promenade da Praia Formosa deverá permanecer encerrada à circulação pedonal durante aproximadamente duas semanas, na sequência dos efeitos provocados pela passagem da depressão Charles pela Madeira.

Segundo informam as Sociedades de Desenvolvimento, através de comunicado, a decisão de manter a interdição foi tomada após uma primeira verificação no local, que determinou a necessidade de uma avaliação mais aprofundada das condições de segurança da infraestrutura e da eventual existência de danos provocados pelo mau tempo.

O percurso tinha sido encerrado preventivamente durante o período de maior instabilidade meteorológica, mas as autoridades entenderam que ainda não estão reunidas as condições para permitir a circulação de pessoas em segurança.

A reabertura ficará dependente da conclusão das avaliações técnicas e da execução de eventuais intervenções necessárias. Até lá, mantém-se proibida a circulação pedonal em toda a área abrangida pela interdição, apelando as Sociedades de Desenvolvimento ao cumprimento da sinalização e das restrições de acesso.