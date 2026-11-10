Escolas e serviços públicos não essenciais encerrados na quarta-feira em Portugal continental

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou hoje o fecho, na quarta-feira, de serviços públicos não essenciais e escolas devido ao agravamento do estado do tempo, elevando a situação de alerta.

"Fiquem em casa todos os que puderem. Apelo a todas as entidades patronais que sejam compreensivas. Amanhã [quarta-feira] será um dia de absoluta exceção e é necessário estarmos recolhidos em casa e protegidos", disse Luís Neves durante uma conferência de imprensa na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Lisboa.

De acordo com o ministro, serão fechadas todas as escolas de todos os graus de ensino, estando também a ser equacionado encerramento de pontes se o vento atingir os 150 quilómetros por hora.

O ministro apelou ainda ao teletrabalho, a entidades patronais e trabalhadores para conciliarem trabalho.

Segundo Luís Neves, "não está em cima da mesa encerrar o Metropolitano de Lisboa", mas "é tudo evolutivo", e as autoridades aeroportuárias tomarão medidas se for necessário.

O ministro disse ainda que ficam proibidas as atividades ao ar livre, circulação em parques, florestas e jardins", pedindo ainda à população cuidados com estacionamento, em especial nos parques subterrâneos.

Sobre o funcionamento do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), Luís Neves referiu esperar "que corresponda".

"É um momento duro, difícil e o país vai ser posto à prova, sobretudo amanhã [quarta-feira], perante o que foi apresentado como cenário", disse.

O comandante da ANEPC, Mário Silvestre disse que a proteção civil está no Nível 4 de empenhamento, significando que estão na capacidade máxima de resposta.

Mário Silvestre pediu à população que "evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária".

O comandante nacional da ANEPC alertou também para a possibilidade de interrupções de energia e comunicações e, nesse sentido, pediu aos cidadãos para terem 'powerbank' e telemóveis perfeitamente carregados para estarem algumas horas autónomos.

Pediu igualmente que tenham "especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de árvores ou ramos e para evitarem atividades próximas de linhas de água.

O estado do tempo em Portugal continental, que está a ser condicionado pela depressão Bruna, vai agravar-se na quarta-feira devido à passagem da depressão Charles que deverá intensificar-se de manhã, prevendo-se que as regiões mais atingidas sejam Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro.

Face à situação, o IPMA emitiu aviso vermelho, o mais grave, para os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre devido ao vento forte.

O IPMA emitiu aviso vermelho, o mais grave de um sistema de três níveis, para os distritos de Faro, Setúbal e Beja para vento forte entre as 09:00 e as 21:00.

Já para Évora, Santarém, Lisboa, Leiria e Portalegre o aviso é válido entre as 12:00 e as 21:00.

O IPMA aponta para rajadas de vento até 120 quilómetros/hora, podendo atingir 140 nos locais mais expostos.