A política é, na sua essência, bonita e muito nobre, mas está, infelizmente, cheia de oportunistas vazios, sonsos, cínicos e complexados que, na ausência de percurso pessoal relevante, procuram desesperadamente disfarçar a sua incompetência genética e assegurar a sua sobrevivência lançando a confusão, a intriga e a mentira, escondendo e deturpando dados objetivos, muitas vezes com insinuações levianas que sabem não corresponder à verdade, sempre com aquele insonso e patético ar de meninos de catequese que pensam que lhes dá alguma credibilidade.

A minha opção pela política, e pela vida pública, fez-me cruzar com algumas dessas criaturas, tolas, sonsas e mesquinhas, embalsamados de nascença, que procuram uma importância que nunca poderão ter porque, na sua essência, são, de facto, muito fracos. Normalmente, não perco tempo com eles. Ignoro-os. São insignificantes. Não têm importância nenhuma. Em condições normais, nem saberia que existiam ou talvez os visse apenas como personagens ridículas que não têm nada para dar à sociedade, mas que procuram, no espaço político, satisfazer necessidades individuais e desejos de protagonismo que nunca teriam num processo natural de mérito. Ignorei muitos dos ataques pessoais, das mentiras, das intrigas e dos insultos que me foram lançados na política quando me obrigaram a cruzar com aqueles que estão habituados a brigar na lama. Soube sair desses terrenos sujos e estéreis, porém, lá de vez em quando, ainda tenho de lidar com pardalecos que, embora de cor diferente, são da mesma espécie e que, mesmo não me conhecendo de lado nenhum, porque não sou da laia deles, procuram algum protagonismo com abordagens falsas sobre a minha pessoa. Como referi, procuro ignorar quase todas, mas há um limite e existem situações que, pela sua natureza e implicações, me obrigam a reagir para repor a verdade, isto por forma a que a mentira mal-intencionada não prevaleça.

Ora, recentemente, um sonso resolveu tecer publicamente considerações falsas que procuram pôr em causa a minha idoneidade. Para além de outras afirmações que não vou aqui comentar, veio falar de “promiscuidade” e de “dúvidas jurídicas e éticas que rodeiam” um concurso da Câmara Municipal do Funchal no âmbito do qual fui nomeado Presidente do Júri. Referiu expressamente o meu nome. Ora, o que não diz é que a minha intervenção é anterior à apresentação das candidaturas. Naturalmente, depois de conhecer os candidatos, e assumindo, de forma absolutamente transparente, a relação pessoal com alguns deles, inclusivamente com um dos que terá sido excluído, acabei por pedir escusa. Sabendo dos apetites vorazes destes oportunistas, referi expressamente que as minhas relações pessoais com alguns dos candidatos poderiam “vir a ser usadas, até politicamente, como já se viu, para perturbar um procedimento que se pretende justo e sereno e para lançar dúvidas sobre a minha idoneidade e imparcialidade que são absolutamente sagradas”. Não falhei. E é evidente que, não permitindo que tal pudesse vir a acontecer, desde logo, e “nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo”, pedi “a dispensa (escusa) de intervenção neste procedimento”, tendo, então, o Júri passado a ser presidido, imagine-se, por uma camarada de partido desse rapazola.

É, pois, falso que eu tenha tido qualquer intervenção na exclusão, na avaliação e na escolha dos candidatos. Aliás, é curioso que o rapazito não pôs em causa a minha idoneidade, independência e imparcialidade noutras circunstâncias, designadamente quando presidi a um tribunal arbitral que envolvia o Município do Funchal em 2019. É também estranho que não tenha posto em causa a minha idoneidade, independência e imparcialidade num outro concurso recente para o cargo de Diretor Municipal de Gestão Urbana. Enfim, parece que foi mesmo apenas mais um ataque cirúrgico baseado na mentira leviana que não podia desconhecer, pois, até pelas responsabilidades herdadas que assumiu no passado, tinha obrigação de acompanhar e perceber a realidade dos factos.

E assim reponho aqui a verdade que comprova o meu rigor ético de sempre.