Acessos ao centro do Funchal encerrados por segurança

Os acessos ao centro do Funchal encontram-se encerrados por motivos de segurança, na sequência das condições meteorológicas adversas que estão a afectar a Madeira, associadas à passagem da depressão Charles.

A medida do Serviço Regional de Protecção Civil surge numa altura em que a chuva intensa continua a provocar constrangimentos em vários pontos da Região, obrigando à adopção de medidas preventivas para salvaguardar a segurança da população.

Apela-se à população para que não se desloque às zonas afectadas, nem tente ultrapassar os condicionamentos existentes, devendo evitar deslocações desnecessárias e seguir as recomendações das autoridades. Serviço Regional de Protecção Civil

Tal como o DIÁRIO avançou em tempo oportuno, a Rua 5 de Outubro, no Funchal, encontra-se neste momento encerrada à circulação automóvel no troço compreendido entre o Bazar do Povo e a Praça da Autonomia, devido ao risco de galgamento da Ribeira de Santa Luzia.