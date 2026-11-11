Depressão Charles soma 71 ocorrências até às 2h00

A passagem da depressão Charles pela Madeira já provocou 71 ocorrências desde as 20 horas de terça-feira, segundo a mais recente actualização da plataforma de informação à comunicação social da Protecção Civil Regional, consultada pelas 2h00 desta quarta-feira.

As inundações de estruturas ou superfícies continuam a ser as ocorrências mais frequentes, com 22 registos, seguindo-se 13 movimentos de massa e sete quedas de árvores.

Foto SRPC

Foram ainda contabilizadas sete intervenções para remoção de elementos em perigo de queda, seis operações de limpeza de vias e sinalização de perigo, cinco acções de desentupimento, cinco de patrulhamento e vigilância, três quedas de elementos de construção, dois desabamentos de estruturas edificadas e uma ocorrência relacionada com a rede eléctrica.

Machico e Santa Cruz concentram mais de metade das ocorrências

Na distribuição por concelhos, Machico lidera com 20 ocorrências, seguindo-se Santa Cruz, com 18. Câmara de Lobos e Funchal apresentam dez registos cada.

A Ponta do Sol contabiliza quatro ocorrências, a Calheta três, enquanto Porto Santo, Ribeira Brava e Santana apresentam uma cada. Outras três situações permanecem sem identificação do concelho.

No total, a plataforma regista 193 participações de operacionais e 72 mobilizações de viaturas.

Este agravamento acontece numa altura em que a Madeira se aproxima do período de maior intensidade da depressão Charles.

O IPMA admite que as horas mais críticas possam ocorrer entre as 3 e as 6 da manhã, com precipitação forte e persistente e vento intenso.