Charles provocou 26 ocorrências até às 22h30

A passagem da depressão Charles pela Madeira já provocou 26 ocorrências desde as 20 horas desta terça-feira, 10 de Novembro, segundo os dados disponibilizados na plataforma de informação da Protecção Civil Regional.

As inundações de estruturas ou superfícies devido à precipitação são as situações mais frequentes, com dez registos, seguindo-se três movimentos de massa e três quedas de árvores.

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O balanço inclui ainda três intervenções para corte ou remoção de elementos em perigo de queda, duas operações de desentupimento, duas de limpeza de vias e sinalização de perigo, um desabamento de estruturas edificadas, uma queda de elementos de construção e uma acção de patrulhamento e vigilância.

No total, são contabilizadas 67 participações de operacionais e 25 mobilizações de meios, valores acumulados por ocorrência, que não correspondem necessariamente ao número de bombeiros e viaturas envolvidos.

Funchal com mais ocorrências identificadas

Das 26 ocorrências, cinco estão identificadas no concelho do Funchal, quatro em Câmara de Lobos, três em Santa Cruz, uma na Calheta e outra em Machico.

As restantes 12 surgem na plataforma sem indicação do concelho onde se registaram, pelo que a distribuição geográfica ainda poderá sofrer alterações.

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Ao nível das freguesias, Santa Maria Maior e São Martinho, no Funchal, apresentam duas ocorrências cada, enquanto Santo António regista uma. Em Câmara de Lobos, duas situações estão identificadas na sede de freguesia e outras duas no Estreito de Câmara de Lobos.

Em Santa Cruz, foram contabilizadas duas ocorrências na freguesia de Santa Cruz e uma no Caniço.

Este primeiro balanço surge numa altura em que a Madeira atravessa o período considerado mais crítico da passagem da depressão Charles, com avisos vermelhos devido à previsão de chuva forte e persistente e vento intenso.

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As autoridades continuam a recomendar à população que evite deslocações desnecessárias, sobretudo em zonas vulneráveis a inundações e movimentos de massa.

Os dados são provisórios e estão sujeitos a actualização.