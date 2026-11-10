Charles já provocou 38 ocorrências na Madeira

A passagem da depressão Charles pela Madeira já provocou 38 ocorrências desde as 20 horas desta terça-feira, segundo a mais recente consulta à plataforma de informação da Protecção Civil Regional, realizada pelas 23h30.

O número representa um aumento de 12 ocorrências relativamente ao balanço anterior, que apontava para 26 situações.

"Estamos preparados para qualquer eventualidade" Albuquerque garante que Madeira está preparada para o pico da tempestade

As inundações de estruturas ou superfícies devido à precipitação intensa continuam a representar a principal causa de intervenção, com 15 ocorrências, mais cinco do que no anterior balanço.

Seguem-se cinco quedas de árvores, quatro movimentos de massa e quatro operações de desentupimento ou tamponamento.

Caudal das ribeiras começa a subir no Funchal Imagem captada no Laranjal, em Santo António, mostra a força da água

Foram ainda registadas três intervenções de limpeza de vias e sinalização de perigo, três operações de corte ou remoção de elementos em risco de queda, um desabamento de estruturas edificadas, uma queda de elementos de construção, uma ocorrência relacionada com danos ou queda de redes de fornecimento eléctrico e uma acção de patrulhamento, reconhecimento e vigilância.

Câmara de Lobos com mais ocorrências identificadas

Na distribuição por concelhos, Câmara de Lobos apresenta sete ocorrências, seguindo-se o Funchal, com cinco, Machico, com quatro, Santa Cruz, com três, e a Calheta, com uma.

Outras 18 ocorrências surgem ainda sem concelho identificado na plataforma, pelo que a distribuição geográfica poderá sofrer alterações.

No total, o dispositivo de socorro contabiliza 113 participações de operacionais e 39 mobilizações de viaturas e 113 bombeiros.