Tempestade Charles e ausência de Ronaldo em destaque na imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Fiscalização dos rendimentos de políticos e gestores públicos. Governo trava verba para a transparência"

- "Benfica. Baliza da Luz não está segura"

- "Sporting. Fonseca faz limpeza na equipa técnica"

- "Tempestade Charles chega amanhã com rajadas de 120 km/h"

- "Quarteira. Inquilino mata antigo coveiro à pancada"

- "Pânico na IA. Amante do gigante de chips suspeita de espionagem"

- "Fim da acampada. Reviravolta na justiça com tenda de Renata"

- "Venda da TAP. Mistério com pagamento de indemnizações"

- "Matou 6 na rua. Assassino polaco morre no hospital"

- "Mortes em Portimão. Ministra demite responsável pela saúde no Algarve"

Público:

- "Obra completa da linha ferroviária Évora-Elvas derrapa para 2028"

- "Mortes em Portimão. Director alertou para colapso em 70 emails, ministra demite administração do hospital"

- "Habitação. Autarcas somam queixas sobre acesso a imóveis do Estado"

- "Web Summit. Abertura com promessas de IA ao serviço dos cidadãos"

- "Miranda Sarmento. Portugal não garante apoio a Espanha para topo do BCE"

- "Nvidia. Romance e espionagem chinesa enfraquecem tecnológica"

- "Guerra na Europa. Nove meses depois, Ucrânia e Rússia voltam ao diálogo com expectativas baixas"

- "Conferência da ONU. Brasil propõe taxar petróleo e bilionários para chegar aos 1,3 biliões para o clima"

Jornal de Notícias:

- "Há oito acidentes por dia com animais nas estradas e já houve três mortes"

- "Falta de chuva dizimou produção de castanha"

- "Droga. Traficantes pagam mil euros por noite de vigilância a postos da GNR"

- "Gaia. Novo PDM abre a porta à construção de 14 mil casas"

- "Saúde. Ministra demite Administração dos hospitais do Algarve"

- "Acampadas. Emigrantes solidários e em protesto na Europa"

- "Média. JN consolida liderança na audiência online"

- "Seleção. Jesus prepara cinco estreias na primeira vez de Portugal sem Ronaldo"

Diário de Notícias:

- "Portimão: Falhas de pessoal denunciadas há mais de um ano"

- "Guerra na Ucrânia. Europa vai enviar equipa para as reuniões trilaterais em Abu Dhabi"

- "BCE. Famílias e empresas devem preparar-se para BCE agravar juros mais três vezes até 2027"

- "Cristina Soeiro e Carmen Rasquete. 'A vítima não pode continuar a ser a única a sair de casa'"

- "Compromisso. António Capucho defende 'entusiasticamente' Bloco Central se o Chega vencer"

- "Habitação. Aguiar-Branco critica 'assembleias populares' e exige que crise da habitação seja tratada no Parlamento"

- "Clima. COP31 arranca com apelos a resultados e Portugal a assumir negociações pela UE"

- "Websummit. 'Estado agêntico': Gonçalo Matias quer uma máquina publica com IA"

- "David Van Reybrouck. 'A escravatura não foi invenção europeia. O que foi invenção europeia foi a abolição da escravatura'"

- "Teatro. Em 'Closer', a música ao vivo lembra que estamos no teatro"

- "Futebol. Inácio rende Araújo. Rafael Leão fica sem substituto"

Negócios:

- "Estado condenado a pagar 55 milhões à gestora da A8"

- "Entrevista. Henrique Rodrigues da Silva. 'Bolha? Só se houvesse oferta e preços continuassem a subir'. CEO da Vanguard vê custos de construção a impedir descida do valor das casas"

- "ANA aumenta taxas nos aeroportos até 3,87%"

- "OE 2027. Esquerda quer Fisco a cobrar IMI agravado sobre imóveis devolutos"

- "França é o maior desafio da futura cúpula do BCE"

- "Pânico na IA destrói sonho da Anthropic de IPO recorde"

- "Radar África. João Lourenço já escolheu sucessor, só falta anunciá-lo"

O Jornal Económico:

- "Portugal foi onde as casas mais subiram face ao rendimento"

- "Robôs chineses são estrelas em Lisboa e vão falar"

- "Governo diz que medidas do PS provocariam défice de 0,2% no próximo ano"

- "Italiano UniCredit tem lucro recorde para sustentar expansão europeia"

- "Ministros negoceiam pacote de três lugares para o BCE"

- "Portugal na Turquia a defender expansão das renováveis"

- "Contabilistas temem que IVA de 6% perca eficácia"

- "Lucro da Sonaecom subiu 25,5%, puxado pelo negócio da NOS"

- "'Melhor forma de termos prosperidade é fazermos uma rápida adoção de tecnologia'. Quem é quem nas TIC. Bernardo Correia na conferência do JE"

- "Sexo, IA, uma espia e a China. Thriller que envolve CEO da Nvidia já custou mil milhões"

Record:

- "Sporting. O drama de Ba. Central corre risco de nova cirurgia"

- "Seleção. Nazinho e Gonçalo Inácio convocados"

- "Benfica. Samu sob pressão. Falha provoca dúvidas"

- "SAD não aceita negociar em janeiro. Prestianni e Pavlidis blindados"

- "FC Porto. 'Sentimo-nos úteis e fortes'. André Silva aplaude Farioli em Itália"

- "Concussão cerebral sem sequelas. Bednarek fora de perigo"

- "Eleitos pela FIFPRO. Nuno Mendes e Vitinha no onze do ano"

O Jogo:

- "FC Porto. Farioli dá gás a Martim. Treinador desafia lateral responsável pelo triunfo em Guimarães, pedindo-lhe maior consistência"

- "Bednarek: perda de visão e regulamentos não o impedem de jogar"

- "Administrador das finanças explica que azuis e brancos têm de faturar 50 milhões na Liga dos Campeões"

- "Sporting. Doumbia está 'na equipa certa'. Carta aberta. Italiano confessa ter escolhido Alvalade por ser a plataforma ideal para crescer"

- "Selecionador australiano elogia momento de forma e evolução de Irankunda ao serviço dos leões"

- "Benfica. Pavlidis caro acaba por sair barato. Teve intervenção em quase metade dos golos das águias desde 2024"

- "Tomás Araújo e Banjaqui também estão de baixa"

- "Seleção. Nazinho é o novo discípulo de Jesus. A história da ascensão da pérola do Mónaco às Quinas"

- "Basquetebol. Influência de Neemias nos Celtics aumenta"

A Bola:

- "Craques querem títulos. Benfica tem ajuda preciosa para manter a equipa em janeiro"

- "Jogadores como Prestianni, Pavlidis, Schjelderup ou Aursnes, alvos possíveis na reabertura de mercado, preferem esperar e lutar pelas conquistas"

- "Seleção. Tomás Araújo e Nuno Tavares juntam-se a leão na lista de baixas"

- "Sporting. Andersen em processo de afirmação"

- "FC Porto. Bednarek está bem e recomenda-se"

- "Irmã de Alex Telles subiu a pulso no futebol"

- "FIFPRO. Vitinha e Nuno Mendes no onze escolhido pelos seus pares"