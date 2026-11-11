Governo nacional insiste que prevenção continua a ser chave e avisa que tempestade ainda não chegou

O Governo reiterou hoje que a prevenção continua a ser "a palavra-chave" contra o agravamento do tempo e alertou que a tempestade Charles ainda não entrou no Continente, prevendo-se rajadas de vento fortes, conjugadas com muita chuva.

O Governo está reunido em São Bento, numa reunião do Conselho de Ministros ordinária que será seguida de uma reunião mais restrita do Centro de Operações do Governo (CorGov), uma espécie de gabinete de crise, coordenado por Luís Montenegro e que inclui mais oito ministros.

Perante as previsões do IPMA de desagravamento da intensidade do vento, fonte oficial do Governo salientou que "a parte mais difícil" ainda vai acontecer, mantendo-se a janela horária entre as 12:00 e 18:00 como o pico da depressão Charles em território de Portugal Continental.

Mesmo que não se confirmem as previsões iniciais de que poderia haver rajadas de 180/200km hora, o Governo insiste que é importante "não desvalorizar" os ventos muito fortes e a acumulação de chuva previstas, mantendo-se a recomendação à população para ficar em casa.

"Continua a haver incerteza, a tempestade ainda não chegou e a palavra-chave continua a ser prevenção, prevenção, prevenção", refere fonte oficial do executivo, que alerta que a tarde e a noite de hoje ainda se preveem duras.

O Executivo alerta que se as rajadas de vento atingirem velocidades entre 80 e 100 km continuam a ser "terríveis", sobretudo se coincidirem com muita chuva.

Particularmente difícil poderá ser a hora da preia-mar, pelas 15:30, já que o vento de sudoeste deverá empurrar a água do mar para terra, podendo causar cheias e inundações repentinas.

Foi também dada informação sobre o CorGov, gabinete de crise do Governo ativado na terça-feira pelas 17:00, tendo sido dada nota dessa ativação ao Presidente da República, presidente da Assembleia da República e aos líderes dos dois maiores partidos da oposição, Chega e PS.

Integram este CorGov (cuja composição é variável de crise para crise), além do primeiro-ministro que o coordena, os ministros da Administração Interna, Presidência, Infraestruturas, Ambiente e Energia, Agricultura e Mar, Saúde e Coesão Territorial (para a ligação com as autarquias", bem como a Defesa Nacional.

Fonte oficial do Governo reitera que os meios estão pré-posicionados e todos os agentes da proteção civil estão preparados para tarefas como desimpedir estradas e acorrer a inundações.

Quanto à coordenação com as autarquias, foi referido que o ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, escreveu na terça-feira a todos os presidentes de câmara e à Associação Nacional de Municípios Portugueses para "alinhar práticas", existindo preocupações especiais com o funcionamento das redes de energia e comunicações.

Portugal continental está em situação de alerta desde as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.