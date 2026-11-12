A edição de hoje do seu DIÁRIO dá grande destaque às consequências da passagem da depressão Charles pela Madeira.

No balanço às condições meteorológicas adversas, marcadas por chuva e vento fortes e persistentes, dizemos-lhe, nestas páginas, que este temporal deixou mais de 300 ocorrências em 24 horas, mas não provocou vítimas mortais, apesar da intensidade da chuva comparável à aluvião de 2010.

Em São Roque, um homem de 74 anos sobreviveu à força da enxurrada num salvamento heróico.

No dia de ontem, percorremos as zonas mais afectadas para lhe trazer o retrado dos estragos causados. Na Serra de Água, famílias perderam quase tudo; Santa Cruz teve moradores isolados e Machico acordou inundado.

Olhando os dados da pluviosidade, apontamos que, no Areeiro, caíram mais de 500 litros de chuva por metro quadrado e o vento atingiu rajadas de 136 km/h.

Nesta edição conheças os detalhes do refúgio do navio Lobo Marinho na costa Norte, passando mais de sete horas ao largo devido à forte ondulação.

No aeroporto, os constrangimentos também foram evidentes, com 29 voos cancelados.

A par disso, o temporal também danificou instalações desportivas.

São estas e outras notícias que compõem a edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira que preparámos a pensar em si e que poderá ler tanto no tradicional papel, como em formato e-paper. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras.