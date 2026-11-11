Último balanço do Serviço Regional de Protecção Civil aponta para 179 ocorrências em toda a ilha da Madeira. No total, foram mobilizados mais de 470 operacionais e 188 meios.

Santa Cruz é o concelho mais afectado, aproximando-se já da meia centena de situações que motivaram a intervenção das autoridades regionais. Seguem-se os municípios de Funchal (32), Machico (31) e Câmara de Lobos (23).

Os operacionais foram chamados a dar resposta a mais de 50 inundações de estruturas e superfícies. Contam-se ainda 45 movimentos de árvores e 29 quedas de árvores.

Baixa de Machico totalmente inundada Vídeos do fotojornalista Rui Silva/ASPRESS ilustram o estado em que se encontra o concelho

No município de Machico, como temos vindo a dar nota ao longo desta madrugada, as inundações na baixa concentram esforços.

São três os concelhos a mobilizar mais meios. Santa Cruz conta com mais de 100 elementos no terreno, seguindo-se Funchal e Machico.

Na análise aos dados disponibilizados, a partir das 02h00 verifica-se uma tendência de crescimento gradual das intervenções, que se acentua entre as 05h00 e as 06h00. Este último período apresenta o maior volume de ocorrências de todo o intervalo analisado, atingindo aproximadamente 35 registos às 06h00. Às 07h00 observa-se uma nova diminuição, para cerca de 20 ocorrências.