Nuvens e aguaceiros nas previsões do tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, sendo mais frequentes nas terras altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento moderado a forte (20 a 40 km/h) de Noroeste, tornando-se gradualmente fraco a moderado (10 a 30 km/h).

As temperaturas máximas deverão chegar aos 24ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas, nas duas ilhas, deverão ser de 19ºC.

Para o Funchal, o IPMA aponta para períodos de céu muito nublado, bem como a possibilidade de aguaceiros, em geral fracos. O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Oeste.

Quanto ao mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros. Já na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2,5 metros a partir da tarde.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/23 ºC.