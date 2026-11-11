Tempestade Charles domina manchetes e coloca o país em alerta

A depressão Charles concentra as atenções da imprensa nacional desta quarta-feira, 11 de Novembro de 2026, com vários jornais a destacarem os avisos das autoridades, as medidas de prevenção e os riscos associados à passagem da tempestade por Portugal continental. A preparação para o mau tempo divide o protagonismo com temas da saúde, da política, da economia e da justiça. Nos desportivos, o momento dos três grandes, as opções para a baliza do Benfica e as ausências de Cristiano Ronaldo e Rafael Leão na Selecção estão em destaque.

Correio da Manhã

A depressão Charles domina a primeira página, com o Governo a recomendar que "Todos os que puderem" evitem sair de casa. O jornal apresenta ainda as recomendações para minimizar os riscos. Na justiça, noticia a detenção de um gestor hospitalar suspeito de corrupção, alegadamente beneficiado com uma casa na praia, e investigações a empresários por suspeitas de fraude com dinheiro do Banco de Fomento. Destaca também a morte de um homem no Algarve depois de fracturar o fémur e ficar sem assistência, a cobrança ilegal de taxas de bagagem no aeroporto e, no futebol, a insatisfação de Trubin no Benfica e o interesse do Liverpool em Diogo Costa.

Público

Sob o título "O país em alarme", o jornal coloca a situação meteorológica no centro da edição. Na Saúde, destaca a demissão de dois presidentes de Unidades Locais de Saúde pela ministra em apenas 24 horas. Na ferrovia, noticia que a viagem do Alfa Pendular entre Lisboa e Porto vai demorar mais 11 minutos. A comissária europeia responsável pelo Clima também merece destaque, com um alerta para a necessidade de respostas concretas às alterações climáticas.

Jornal de Notícias

A tempestade é um dos principais temas, com o país em alerta perante a chegada de Charles. Na economia, o jornal anuncia que o Governo vai cobrar mais 14 milhões de euros por dia em 2027, sem aumentar impostos. Destaca ainda o encerramento de uma fábrica de calçado em Vizela, que deixa 130 trabalhadores no desemprego, e a investigação ao director de um hospital em Aveiro, suspeito de contratar amigos em troca de obras em casa. O dono da Livraria Lello arrisca uma multa milionária. Na Selecção, a renovação da equipa é analisada para lá da saída de Cristiano Ronaldo.

Diário de Notícias

O mau tempo abre a edição, com Luís Montenegro a activar o comando operacional e a alertar para o risco de cheias urbanas repentinas. Na política, José Luís Carneiro volta a exigir explicações ao primeiro-ministro sobre os cuidados de saúde no Algarve. A COP31 também está em destaque, com António Guterres a defender um plano para abandonar os combustíveis fósseis e a propor a taxação dos lucros petrolíferos. O jornal aborda ainda a presença de componentes europeus em armamento russo, as negociações entre a Rússia e a Ucrânia e a proposta de 210 milhões de euros pelos direitos televisivos do futebol português.

Negócios

A depressão Charles volta a marcar a agenda, com o jornal a revelar que o seguro obrigatório contra catástrofes está há seis meses à espera de avançar. As obras inacabadas do PRR poderão obrigar a prestar contas à Assembleia da República. Na Web Summit, as startups identificam o acesso ao capital como um dos principais obstáculos ao crescimento. O sector automóvel também está em foco, com os eléctricos a preços próximos dos modelos a gasóleo a impulsionarem a fábrica de Mangualde. A falta de mão-de-obra na área das energias renováveis é outro dos temas abordados.

O Jornal Económico

A construção civil está em destaque, com o número de trabalhadores a atingir o valor mais elevado dos últimos 15 anos. O jornal noticia ainda que a Anthropic avança para a segunda maior entrada em bolsa, a Ramirez cresce 13% e chega aos 44 milhões de euros, e os donos da Sonae compram uma rede de refeições prontas. A Nvidia enfrenta um processo judicial movido pelos accionistas contra o CEO e a empresa. A tempestade Charles também merece chamada de primeira página, com o país preparado para enfrentar o mau tempo.

Record

No Benfica, Trubin procura melhorar o jogo de pés com a ajuda de um preparador que trabalhou com Cristiano Ronaldo, enquanto a insatisfação do guarda-redes ucraniano alimenta a possibilidade de mudanças na baliza. No Sporting, Fresneda está em destaque pela evolução estatística e Paulo Fonseca enfrenta dificuldades para reunir jogadores na Academia. No FC Porto, o banco de suplentes é apresentado como uma das armas da equipa, com oito golos na Liga, o dobro dos rivais juntos. O jornal destaca ainda a liderança portista no top 6 das Ligas da UEFA e a polémica em torno da arbitragem e da centralização dos direitos televisivos.

O Jogo

A convocatória de Cristiano Ronaldo e Rafael Leão, ou melhor, as respectivas ausências, abre espaço a uma disputa pelas posições no ataque da Selecção. A depressão Charles também tem destaque, com adiamentos de jogos, cancelamentos de treinos e restrições à presença de público em pavilhões. No FC Porto, Alberto Costa recorda a convocatória de Jorge Jesus e elogia o treinador, enquanto o clube prepara um empréstimo obrigacionista de 70 milhões de euros. Martim Fernandes é notícia por ter sido o oitavo suplente portista a marcar esta época. No Benfica, Trubin fala de "dois meses muito difíceis" e o clube avalia a contratação de Keny Arroyo. No Sporting, Luis Suárez manifesta satisfação com o modelo de jogo de Paulo Fonseca.

A Bola

A situação da baliza do Benfica domina a edição, com Samuel a poder perder o lugar depois do erro na Reboleira e da evolução positiva de Trubin. O guarda-redes ucraniano admite que a situação "não é das melhores", mas considera que a mudança depende de si. No Sporting, o mercado de Janeiro permanece em aberto e será condicionado pelas ideias de Paulo Fonseca e pelos desempenhos frente ao Manchester United e FC Porto. Nos dragões, a intenção é também fechar a porta a saídas. Hugo Félix, irmão de João Félix, revela que não se sentiu bem tratado pelo Benfica.