'Charles' já soma 14 ocorrências na Madeira

Com uma hora de aviso vermelho devido à precipitação intensa, e ainda sem chegar ao período crítico, a Madeira já contabiliza 14 ocorrências associadas à passagem da Depressão Charles, segundo a mais recente actualização do Serviço Regional de Protecção Civil.

As situações mobilizaram 39 operacionais e 14 meios, com as inundações a liderarem a lista de intervenções.

De acordo com os dados divulgados, foram registadas cinco inundações de estruturas ou superfícies, três quedas de árvores e duas situações que obrigaram ao corte ou remoção de elementos em perigo de queda.

O balanço inclui ainda um movimento de massa, uma queda de elementos de construção em estruturas edificadas, uma operação de desentupimento ou tamponamento e uma intervenção de limpeza de via e sinalização de perigo.

Em termos geográficos, o Funchal e Câmara de Lobos são os concelhos com mais ocorrências identificadas, com três situações cada. No Funchal foram mobilizados sete operacionais e três meios, enquanto Câmara de Lobos contou com nove operacionais e três meios.

Já em Santa Cruz foi registada uma ocorrência, que exigiu a intervenção de dois operacionais e um meio.

As restantes sete ocorrências surgem sem indicação do concelho, tendo mobilizado 21 operacionais e sete meios.

Protecção Civil disponibiliza linha de informação à população Serviço é assegurado por cinco colaboradores e destina-se a prestar esclarecimentos

O Serviço Regional de Protecção Civil disponibiliza uma Linha de Informação Pública, através do número 291 790 076, destinada a prestar informações e esclarecimentos à população.