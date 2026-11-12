Madeira acolhe encontro sobre protecção da infância e adolescência do Atlântico

A Madeira acolhe, nos dias 12 e 13 de Novembro, o II Encontro de Boas Práticas na Protecção da Infância e Adolescência do Atlântico, uma iniciativa promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira (ISMM), em parceria com a Universidade da Madeira. O evento reunirá representantes e especialistas da Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias, com o objectivo de reforçar a cooperação entre estes territórios na promoção dos direitos, do bem-estar e da protecção das crianças e dos jovens.

O encontro reparte-se entre o auditório do ISSM e a reitoria da Universidade da Madeira , tendo como principais destaques a apresentação do primeiro estudo desenvolvido pelo Observatório da Infância e da Adolescência da Macaronésia, dedicado ao bem-estar e à saúde mental dos adolescentes dos quatro territórios atlânticos. O trabalho permitirá aprofundar o conhecimento sobre a realidade dos jovens destas regiões, constituindo um contributo para a reflexão sobre os desafios associados à saúde mental e à protecção da infância.

O programa contará, ainda, com a participação de especialistas nacionais e internacionais, que irão partilhar experiências e boas práticas nesta área, procurando contribuir para a construção de respostas mais eficazes na protecção das crianças e adolescentes. Os trabalhos, na manhã desta quinta-feira, iniciam-se a partir das 9h15, no auditório do ISSM.

Mas há outras inciativas na agenda desta quinta-feira, dia 12 de Novembro.

Agenda

9h30 - reunião da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.

16h30 - inauguração de um novo espaço de restauração do grupo Nicos, desta feita no Complexo Desportivo do Nacional.

Efemérides

1910 - As rendas de casa passam a ser pagas ao mês, em vez de ao trimestre ou ao semestre.

1933 - O Partido Nazi de Adolf Hitler reforça a liderança com a vitória nas eleições alemãs.

1935 - O médico António Egas Moniz, em colaboração com o cirurgião Almeida Lima e o psiquiatra Cid Sobral, faz a primeira lobotomia no hospital de Santa Maria, em Lisboa.

1941 - II Guerra Mundial. Tropas soviéticas bloqueiam o avanço das forças nazis nos arredores de Moscovo.

Foto Arquivo

1960 - A União Nacional, partido único da ditadura do Estado Novo, organiza em Lisboa uma manifestação contra as Nações Unidas (ONU), pelas reservas da comunidade internacional à política colonialista portuguesa.

1969 - O jornal francês Le Monde revela a existência de um plano para a independência de Moçambique, liderado pelo empresário Jorge Jardim.

1983 - Portugal e a Espanha assinam a Declaração de Lisboa e o protocolo adicional ao Tratado de Amizade e Cooperação de 1977, no final da Cimeira Ibérica.

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1985 - Francisco Salgado Zenha, advogado, fundador e antigo "número dois" do PS, abandona o partido.

1987 - "Os Lírios", de van Gogh, são leiloados em Nova Iorque por 49 milhões de dólares, o preço mais alto atingido até então por uma obra de arte.

1991 - Massacre no cemitério de Santa Cruz, em Timor-Leste. Militares indonésios disparam contra cidadãos timorenses, no cemitério de Santa Cruz, em Díli, causando a morte a dezenas de pessoas.

Foto DR

1993 - O escritor José Saramago recebe o prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores.

1995 - Pedro Lamy torna-se o primeiro piloto português a pontuar na Fórmula 1, no Grande Prémio da Austrália.

1999 - Um sismo de magnitude 7,2 na escala aberta de Richter no noroeste da Turquia causa a morte de 834 pessoas.

2001 - Morrem 265 pessoas na queda do Airbus A-300 da American Airlines que fazia a ligação entre Nova Iorque e a República Dominicana, a cerca de oito quilómetros do aeroporto John. F. Kennedy.

2002 - É aprovada em Conselho de Ministros a proposta de Lei Laboral, designada por Código do Trabalho, que vai apresentar ao Parlamento.

2019 - A Comissão Europeia concede a uma farmacêutica uma autorização de introdução no mercado de uma vacina contra o Ébola, designada 'Ervebo', na sequência de uma recomendação da Agência Europeia de Medicamentos.

Foto ASPRESS

Pensamento do dia