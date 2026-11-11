Madeirense conquista quarto lugar em competição internacional de cocktails

A barmaid madeirense Ana Lúcia Quintal conquistou o quarto lugar na categoria Clássico do Eurasia Mixology Cup, competição internacional de cocktails realizada no passado dia 9 de Novembro, na Turquia.

A profissional, que desempenha funções de subchefe de bar no The Views, representou Portugal nesta competição, contando com a presença da Associação Barmen da Madeira.

Em comunicado, a associação felicitou Ana Lúcia Quintal pelo resultado alcançado e pela prestação na prova internacional.