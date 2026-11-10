O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu, esta noite, que estão reunidas todas as condições para responder a eventuais situações de emergência provocadas pela passagem da depressão Charles na Madeira. Apesar de afastar, para já, um cenário de alarme, o governante mantém a preocupação com as próximas horas, uma vez que o pico da precipitação está previsto para as 4 horas da madrugada.

"Estamos preparados para qualquer eventualidade", assegurou Miguel Albuquerque, em declarações à RTP-Madeira, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, onde está instalado o comando operacional que acompanha a evolução das condições meteorológicas na Região.

Neste momento, não estamos perante uma situação de alarme, mas temos de continuar a acompanhar a evolução das condições meteorológicas. O pico da precipitação está previsto para as quatro da manhã Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Charles provocou 26 ocorrências até às 22h30 Balanço da Protecção Civil dá conta de três movimentos de massa e três quedas de árvores

O governante destacou também o comportamento da população, que, segundo afirmou, tem respeitado as recomendações das autoridades, nomeadamente a indicação para permanecer em casa. "As pessoas cumpriram as recomendações da Protecção Civil, nomeadamente a de ficarem em casa. Neste momento, vamos continuar a acompanhar a situação", frisou.

Relativamente ao balanço das ocorrências, o presidente do Governo Regional adiantou que tinham sido registadas 24 situações, sobretudo relacionadas com inundações, sem consequências consideradas significativas.

A nossa principal preocupação é evitar que haja vítimas e salvaguardar, tanto quanto possível, o património Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Miguel Albuquerque deslocou-se, há instantes, à sede do Serviço Regional de Protecção Civil para se inteirar da evolução da situação meteorológica e cumprimentar os profissionais que se encontram de serviço. No total, estão mobilizados 35 operacionais afectos ao Centro de Gestão de Situações de Emergência, que acompanha permanentemente as ocorrências registadas na Região.

Chuva intensa e trovoada a caminho da Madeira Mapa meteorológico consultado pelas 22 horas mostra um núcleo de precipitação muito intensa a Oeste do arquipélago

O vento já ultrapassou os 100 km/h na Madeira. Na primeira hora de vigência do aviso vermelho para as regiões montanhosas, o Chão do Areeiro registou uma rajada máxima de 101 km/h, a mais elevada entre as estações meteorológicas acompanhadas.

Caudal das ribeiras começa a subir no Funchal Imagem captada no Laranjal, em Santo António, mostra a força da água

A precipitação intensa que se faz sentir na Madeira começa a provocar uma subida do caudal das ribeiras e linhas de água.

No Laranjal, na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, uma imagem captada esta noite mostra a água a correr com força.