Chão do Areeiro com duplo registo de aviso vermelho

Até às 21 horas, 13 das 18 estações meteorológicas da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na ilha da Madeira registaram valores de precipitação enquadráveis nos diferentes níveis de aviso meteorológico: amarelo, laranja e vermelho.

O registo mais expressivo ocorreu no Chão do Areeiro, com 47,6 mm numa hora e 91,7 mm em seis horas, ultrapassando os limiares de aviso vermelho nos dois critérios.

Particularmente significativa foi a intensidade da precipitação nas duas horas mais recentes, período em que foram acumulados 77,3 mm, valor que, por si só, supera o limiar de 60 mm definido para aviso vermelho em seis horas. Em três horas, o acumulado atingiu 84,4 mm.

Os avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA para o arquipélago da Madeira entraram em vigor às 21 horas desta terça-feira, devido à passagem da depressão Charles.

A Costa Sul da Madeira e as regiões montanhosas estão sob aviso vermelho para precipitação, devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente. Este aviso prolonga-se até às 06 horas de quarta-feira, passando depois a aviso laranja até às 09 horas.