População já recebeu SMS com recomendações perante depressão Charles

O Serviço Regional de Protecção Civil já procedeu ao envio da mensagem de alerta para os telemóveis de todas as pessoas que se encontram na Madeira.

A SMS refere-se à depressão Charles e dá conta de "chuva forte e persistente, rajadas acima de 120Km/h esta noite". Nessa mensagem, a Protecção Civil recomenda a todas as pessoas que acautelem a sua seguranca.

A par disso, as pessoas são 'reencaminhadas' para o site da Protecção Civil (www.procivmadeira.pt), onde poderão ter acesso várias recomendações e comportamentos a adoptar perante este episódio de mau tempo na Região.

É, igualmente, disponibilizado um número de telefone, o 291790076, para onde a população poderá ligar no sentido de obter informações ou conselhos de actuação perante situações adversas. Todo e qualquer pedido de ajuda ou reporte de ocorrências deverá ser feito através da linha 112.

