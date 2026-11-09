Depressão Charles traz à Madeira chuva intensa e rajadas até 130 km/h

A aproximação da depressão Charles à Madeira deverá provocar um agravamento significativo das condições meteorológicas no arquipélago entre o final do dia de amanhã, terça-feira, e a manhã de quarta-feira, dia 11. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva persistente e por vezes forte, vento com rajadas que poderão atingir os 130 km/h nas terras altas e um aumento da agitação marítima, particularmente na costa Sul da ilha.

De acordo com o IPMA, a precipitação poderá ultrapassar os 100 milímetros em apenas 12 horas em alguns locais da Região, sobretudo nas zonas montanhosas. O vento soprará de Sudoeste, com rajadas entre os 80 e os 100 km/h, podendo atingir valores da ordem dos 130 km/h nas terras altas.

Também o estado do mar deverá sofrer um agravamento durante este período, estando previstas ondas de Sudoeste com alturas entre 3,5 e 4,5 metros na costa sul da Madeira.

A depressão Charles, assim denominada pelo IPMA, encontra-se actualmente centrada a 33 graus de latitude Norte e 31 graus de longitude Oeste, com uma pressão atmosférica de 994 hectopascais, deslocando-se para Leste.

As previsões apontam para que, às 00 horas UTC de quarta-feira, o centro da depressão esteja localizado a norte da Madeira. O sistema deverá prosseguir depois em direcção a Portugal continental, embora persista uma elevada incerteza relativamente à sua trajectória e intensidade.

Perante este cenário, o IPMA anuncia a emissão de avisos meteorológicos de nível laranja, não excluindo a possibilidade de um agravamento em algumas regiões, em função das próximas actualizações dos modelos de previsão.

Em Portugal continental, os efeitos da depressão deverão começar a sentir-se a partir do final da manhã de quarta-feira, com chuva por vezes forte e rajadas que poderão atingir os 100 a 120 km/h, ou mesmo valores superiores em alguns locais. A trajectória mais provável aponta, nesta fase, para a passagem do centro da depressão entre Sines e o Cabo Carvoeiro.

O IPMA esclarece ainda que a depressão Bruna, que permanecerá praticamente estacionária a noroeste da Península Ibérica até sexta-feira, dia 13, constitui um sistema independente da depressão Charles. O arquipélago dos Açores não deverá ser afectado por esta última.

O instituto recomenda o acompanhamento das próximas actualizações meteorológicas, tendo em conta a possibilidade de alterações nas previsões e nos níveis de aviso.