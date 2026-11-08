IPMA emite novos avisos de mau tempo para terça e quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu novos avisos amarelos para a Madeira e o Porto Santo, na sequência da previsão de novo agravamento das condições meteorológicas entre terça-feira, dia 10, e quarta-feira, dia 11 de Novembro.

Avisos passam a amarelo após noite de mau tempo Depois de uma noite marcada por avisos laranja, a Madeira tem agora avisos amarelos para chuva e vento. A depressão Bruna já provocou pelo menos 111 ocorrências na Região, deixou cinco pessoas desalojadas e condicionou ligações aéreas, marítimas e actividades desportivas, conforme destaca o DIÁRIO na edição impressa de hoje:

Os avisos de precipitação e vento estarão em vigor a partir das 21 horas de terça-feira. A chuva poderá ser por vezes forte e persistente, enquanto o vento poderá atingir rajadas de 75 km/h nas costas Norte e Sul e no Porto Santo.

Nas regiões montanhosas, as rajadas poderão chegar aos 95 km/h. O aviso de vento termina às 10 horas de quarta-feira, enquanto o de precipitação se prolonga até ao meio-dia.

A agitação marítima também deverá aumentar na costa Sul, que estará sob aviso amarelo entre as 7 e as 13 horas de quarta-feira, com ondas de Oeste/ Sudoeste entre quatro e 4,5 metros.

A actualização do IPMA contempla ainda avisos de agitação marítima para segunda-feira, dia 9. Na costa Norte, são esperadas ondas de Oeste/ Noroeste entre quatro e 4,5 metros, enquanto no Porto Santo estão previstas ondas de Noroeste com a mesma altura.

A instabilidade meteorológica surge no contexto da passagem da depressão Bruna pela Região, que continua a condicionar o estado do tempo no arquipélago, com novos períodos de chuva, vento forte e agitação marítima previstos para os próximos dias.