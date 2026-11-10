Chuva intensa e trovoada a caminho da Madeira

A depressão Charles continua a aproximar-se da Madeira. Uma imagem do modelo europeu ECMWF, disponibilizada na plataforma Windy e consultada pouco depois das 22 horas desta terça-feira, apresenta uma extensa área de precipitação a Oeste e Sudoeste da ilha.

No mapa de previsão de chuva e trovoada, destacam-se zonas a vermelho e roxo, correspondentes aos valores mais elevados da escala de precipitação, bem como símbolos associados à possibilidade de actividade eléctrica.

A representação mostra ainda a circulação do vento em torno do sistema e bandas de precipitação que se estendem na direcção da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o centro da depressão Charles esteja, à meia-noite, a noroeste da Madeira, com uma pressão atmosférica de 989 hectopascais.

A Região encontra-se sob aviso vermelho devido à chuva forte e persistente, podendo registar acumulados superiores a 100 milímetros em 12 horas, sobretudo nas regiões montanhosas. O vento poderá atingir rajadas de 140 quilómetros por hora nas terras altas.

A Protecção Civil admite a ocorrência de trovoadas e alerta para o risco de inundações e derrocadas, sobretudo devido à saturação dos solos.

O período mais crítico deverá prolongar-se durante a madrugada de quarta-feira, 11 de Novembro.