Doentes com tuberculose em Câmara de Lobos já não são infecciosos

Os quatro doentes com tuberculose identificados no concelho de Câmara de Lobos já não são contagiosos, mas as autoridades de saúde admitem que podem surgir novos casos associados aos contactos mantidos.

"Os doentes estão a ser acompanhados, encontram-se bem e, neste momento, já não são infecciosos", assegurou Susana Gonçalves, da Autoridade de Saúde Regional.

Apesar de considerar que a situação está controlada, a responsável não exclui a possibilidade de serem detectados novos casos. "Tendo em conta o período de incubação e o período de contagiosidade da tuberculose, ainda poderão surgir novos casos relacionados com os inicialmente identificados", frisou.

Identificados quatro casos de tuberculose no concelho de Câmara de Lobos O SESARAM informou, através de comunicado, que foram identificados, hoje, quatro casos de tuberculose numa área residencial, no concelho de Câmara de Lobos.

Em conferência de imprensa realizada, esta manhã, no Centro de Saúde do Bom Jesus, Susana Gonçalves revelou que três dos quatro doentes pertencem à mesma família, enquanto o quarto não tem qualquer relação de parentesco com os restantes. Todos apresentam tuberculose pulmonar, são madeirenses e têm idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos.

A responsável esclareceu ainda que a maioria dos casos foi diagnosticada em Junho, embora alguns dos doentes já apresentassem sintomas desde Abril. Uma situação que atribui à evolução prolongada da doença, que pode "dificultar o diagnóstico".

Para já, a prioridade das autoridades de saúde passa por identificar todos os contactos de risco e garantir a realização dos rastreios necessários, procurando evitar o desenvolvimento de novos casos desta doença.

As autoridades e que as equipas de saúde estão a mobilizar-se para fazer o rastreio, e o que nós esperamos da parte da população é que, quando forem contactados, que adiram a esse mesmo rastreio e respondam positivamente à realização do mesmo, para o bem de todos, para a saúde comum, para a saúde de todos. Susana Gonçalves, Autoridade de Saúde Regional

Questionada sobre a freguesia de Câmara de Lobos onde foram identificados os casos, a responsável optou por não divulgar essa informação, considerando que "o mais importante é assegurar o acompanhamento dos doentes e a realização dos rastreios".

Quanto à possibilidade destes casos constituírem um surto, Susana Gonçalves explicou que a tuberculose apresenta características particulares, sobretudo devido ao longo período durante o qual podem ser estabelecidas relações epidemiológicas entre diferentes diagnósticos. "Um caso pode estar relacionado com outro até dois anos depois do primeiro", explicou, acrescentando que a verdadeira dimensão da situação só poderá ser determinada à medida que a investigação epidemiológica avançar.