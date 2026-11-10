Lojas Pingo Doce da Madeira encerram às 20h30

Na sequência das previsões de agramento das condições meteorológicas, devido à passagem da depressão Charles, na noite desta terça-feira e madrugada de quarta-feira, a cadeia de supermercados Pingo Doce decidiu encerrar as suas lojas na Madeira às 20h30.

A informação tem sido divulgada aos clientes do Pingo Doce através de mensagem na aplicação da cadeia de distribuição.

O Serviço Regional de Protecção Civil tem alertado a população para a necessidade de reduzir ao mínimo indispensável as suas deslocações no período mais crítico do temporal previsto para hoje.

Vários outros espaços comerciais já informaram os seus trabalhadores e clientes de decisão semelhante.