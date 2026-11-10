Caudal das ribeiras começa a subir no Funchal

A precipitação intensa que se faz sentir na Madeira começa a provocar uma subida do caudal das ribeiras e linhas de água.

No Laranjal, na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, uma imagem captada esta noite mostra a água a correr com força.

Ribeira de Santa Luzia. Foto RDF

Outro exemplo é o caudal da Ribeira de Santa Luzia, que subiu significativamente ao longo da noite desta terça-feira.

As imagens recolhidas no local mostram uma subida evidente do volume de água no leito da ribeira, em comparação com as 20h00.

Caudal da ribeira às 20h00. Foto RDF

Muita chuva nas serras do Funchal coloca cinco estações no vermelho Chão do Areeiro acumula 122 litros por metro quadrado desde as 19 horas

A Ribeira de Santa Luzia é, nestas situações, um importante barómetro da precipitação a montante, permitindo perceber de forma muito concreta o impacto da chuva nas serras e áreas elevadas do concelho.

A situação surge depois de terem sido registados valores particularmente elevados de precipitação nas serras do Funchal. Segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 22 horas, o Chão do Areeiro já acumulava 122 litros por metro quadrado em apenas três horas, dos quais 50,7 litros numa única hora.

Também o Pico do Areeiro, o Pico Alto e o Monte apresentavam acumulados correspondentes ao nível de aviso vermelho, confirmando a intensidade da chuva nas zonas altas do concelho.

A forte precipitação nas serras aumenta a preocupação com a subida rápida dos caudais das ribeiras, sobretudo durante a madrugada, período considerado mais crítico da passagem da depressão Charles.