Madeira Shopping permite encerramento das lojas às 19 horas

O Madeira Shopping deu aos seus lojistas a possibilidade de encerrarem as portas, hoje, a partir das 19 horas.

Numa informação interna partilhada com as várias lojas daquela grande superfície comercial, a direcção do Centro evoca a situação meteorológica excepcional de aviso vermelho entre as 21 horas de hoje e as 6 horas da manhã de amanhã para permitir tal liberdade de encerramento.

A medida facultativa, contudo, não implica o encerramento antecipado de toda a superfície comercial. Na mesma comunicação, a administração esclarece que "o Centro e os seus serviços manterão o horário de funcionamento normal", deixando ao critério de cada lojista a decisão de antecipar o fecho do respectivo estabelecimento.

Durante a conferência de imprensa desta terça-feira, o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, não anunciou qualquer medida de encerramento antecipado das superfícies comerciais, remetendo essa avaliação para cada situação concreta.

Ao DIÁRIO chegaram, entretanto, reclamações de trabalhadores de grandes superfícies comerciais, preocupados com a necessidade de cumprir os horários habituais e de regressar a casa durante o período mais crítico do temporal, apesar das recomendações das autoridades para evitar deslocações desnecessárias a partir do início da noite.