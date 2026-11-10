Envio de SMS de alerta testado esta tarde

A Protecção Civil anunciou, na conferência de imprensa de há pouco, que será testado o sistema de envio de um SMS preventivo para os telemóveis presentes na Região.

A mensagem sairá durante a tarde de hoje, com informação em português para os números nacionais e em inglês para os estrangeiros.

Paralelamente será disponibilizada uma linha de informação pública, que servirá para esclarecer a população, durante o decorrer do mau tempo.