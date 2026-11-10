Trabalhadores de grandes superfícies contestam o não encerramento antecipado

Apesar das recomendações para evitar deslocações durante o período mais crítico da passagem da depressão Charles pela Madeira, entre as 21 e as 6 horas da manhã, não foi determinado o encerramento antecipado das superfícies comerciais, medida que poderia permitir aos trabalhadores regressar a casa antes do agravamento das condições meteorológicas, previsto a partir das 21 horas desta terça-feira.

Ao DIÁRIO chegaram reclamações de alguns trabalhadores de grandes superfícies, nomeadamente centros comerciais, que manifestaram preocupação com a ausência de medidas que permitissem antecipar o final dos turnos e evitar deslocações durante o período de maior risco. Em causa está, sobretudo, a segurança dos funcionários que poderão ter de regressar a casa numa altura em que são esperadas chuva forte e persistente e rajadas de vento muito intensas.

A questão do encerramento dos espaços comerciais foi abordada durante a conferência de imprensa do Serviço Regional de Protecção Civil, tendo o presidente, Richard Marques, esclarecido que a eventual necessidade de adoptar medidas restritivas deveria ser avaliada pontualmente, em função das condições de segurança de cada espaço, sem se pronunciar quanto à deslocação dos trabalhadores para o seu domicílio.

"Essa avaliação terá que ser feita pontualmente, até por cada Serviço Municipal de Protecção Civil que vai estar no território, com equipas de observação e com equipas de reconhecimento e avaliação da situação", explicou, acrescentando que, perante a possibilidade de alguma infraestrutura ser afectada, deveriam ser tomadas as medidas necessárias.

A ausência de uma determinação geral de encerramento antecipado do comércio contrasta com as medidas preventivas adoptadas para os estabelecimentos de ensino e serviços públicos não essenciais, destinadas precisamente a reduzir a circulação de pessoas durante o período de maior risco.

A Protecção Civil recomendou à população que evitasse deslocações desnecessárias durante a noite e madrugada, sobretudo entre as 21 horas desta terça-feira e as 6 horas de quarta-feira, período identificado pelo IPMA como o mais crítico da passagem da depressão Charles pela Região.