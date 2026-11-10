O vento já ultrapassou os 100 km/h na Madeira. Na primeira hora de vigência do aviso vermelho para as regiões montanhosas, o Chão do Areeiro registou uma rajada máxima de 101 km/h, a mais elevada entre as estações meteorológicas acompanhadas.

Em Santa Cruz/Aeroporto, a rajada atingiu 93 km/h, enquanto no Caniçal chegou aos 95 km/h. Na Cancela/SRPC, o valor máximo foi de 75 km/h.

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Os registos representam um agravamento face aos valores observados na hora anterior, quando a rajada máxima no Chão do Areeiro tinha sido de 98 km/h.

De acordo com os critérios do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para o vento corresponde a rajadas entre 70 e 90 km/h, o laranja entre 91 e 130 km/h e o vermelho a valores superiores a 130 km/h. Nas regiões montanhosas, os limiares são diferenciados.