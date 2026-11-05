A Europa fala sobre os jovens, mas estará verdadeiramente a ouvi-los?

A União Europeia enfrenta um dos maiores desafios da sua construção democrática: garantir que as novas gerações não são apenas destinatárias das decisões políticas, mas participantes efetivas na definição do seu futuro. Num continente marcado por transformações económicas, sociais, tecnológicas e geopolíticas, torna-se cada vez mais difícil justificar um projeto europeu que não atribua à juventude um papel proporcional à dimensão dos desafios que terá de enfrentar.

Fala-se frequentemente de uma geração desinteressada, afastada das instituições e pouco envolvida na vida política. Contudo, esta interpretação merece uma reflexão mais profunda. Os jovens não estão necessariamente afastados dos problemas da Europa. Preocupam-se com a habitação, o emprego, as alterações climáticas, a segurança, a educação e a estabilidade económica. O que importa questionar é se encontram nas estruturas políticas existentes canais de participação capazes de transformar essas preocupações em influência concreta.

A democracia europeia não pode limitar-se à representação eleitoral. Embora o Parlamento Europeu constitua um dos principais pilares da legitimidade democrática da União, a participação dos cidadãos deve ser contínua e não ficar circunscrita aos momentos eleitorais. É necessário fortalecer os mecanismos de diálogo entre instituições e sociedade civil, valorizar as organizações juvenis e garantir que as propostas apresentadas pelas novas gerações são consideradas nos processos de decisão.

Neste contexto, o associativismo juvenil e estudantil assume uma importância estratégica. As organizações que representam estudantes e jovens desempenham um papel fundamental na construção de uma cidadania europeia ativa. Permitem aproximar diferentes realidades nacionais, promover a cooperação internacional e transformar preocupações individuais em reivindicações coletivas. Mais do que estruturas de representação, são espaços de aprendizagem democrática e de preparação de futuras lideranças.

Contudo, a representatividade não pode ser confundida com presença institucional. Participar numa conferência europeia, integrar um conselho consultivo ou reunir com responsáveis políticos não significa, por si só, ter capacidade de intervenção. A verdadeira participação mede-se pela possibilidade de influenciar decisões, acompanhar compromissos e exigir responsabilidades. Sem consequências concretas, o diálogo corre o risco de se tornar um exercício de legitimidade simbólica.

Existe também uma questão de igualdade que não pode ser ignorada. A experiência europeia dos jovens continua a ser profundamente condicionada pela sua origem geográfica e condição socioeconómica. Um jovem de uma região periférica, insular ou ultraperiférica não dispõe necessariamente das mesmas oportunidades de mobilidade, representação e acesso às instituições que alguém residente numa das principais capitais europeias. Uma Europa verdadeiramente inclusiva deve reconhecer estas diferenças e trabalhar para que a participação não seja um privilégio de quem dispõe de mais recursos ou proximidade aos centros de decisão.

Por outro lado, também os jovens têm responsabilidades. A crítica às instituições deve ser acompanhada de participação, sentido de compromisso e disponibilidade para construir soluções. Não basta exigir que a Europa mude; é necessário estar disponível para contribuir para essa mudança, compreender a complexidade dos seus processos e reconhecer que a democracia exige diálogo, negociação e responsabilidade.

O futuro da União Europeia não será determinado apenas pela capacidade das suas instituições para responder aos desafios do presente, mas também pela confiança que conseguir construir junto das gerações que lhe darão continuidade. Essa confiança não se conquista através de campanhas de comunicação ou de discursos dirigidos à juventude. Constrói-se através de oportunidades reais e decisões que demonstrem que a participação produz resultados.

A Europa não precisa apenas de uma juventude que acredite no seu projeto. Precisa de uma juventude que tenha condições para o questionar, transformar e liderar. Porque uma União que pretende construir o futuro não pode continuar a deixar de fora aqueles que terão de o viver.