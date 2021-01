Centros de dia e convívio encerrados até ao fim do mês no Porto Santo

A Fundação de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, anunciou esta segunda-feira, dia 4 de Janeiro, o encerramento dos seus centro de convívio e centro de dia, devido ao risco elevado de contágio de covid-19 na Ilha Dourada.

Aquelas valências de apoio aos idosos estarão, assim, encerrados até o próximo dia 31 de Janeiro.

De acordo com as directivas emanadas do Instituto de Segurança Social da Madeira, (ISSM, IP-RAM) - na sequência da evolução da situação epidemiológica na Região, nas últimas semanas, e do aumento dos números de casos positivos - estão também suspensas as visitas ao lar de idosos, "até nova ordem".

Na publicação divulgada na sua página oficial, a instituição apela ainda à "compreensão para esta situação".

As instalações da Fundação de Nossa Senhora da Piedade servem a comunidade porto-santense através das valências de lar de idosos, centro de dia, centro de convívio e colónia de férias.

Actualmente com 18 casos positivos activos, o Porto Santo apresenta neste momento o equivalente a 329 infectados por cada 100 mil habitantes, o que coloca a ilha em risco elevado - cujo nível se cifra entre os 240 a 480 infectados por cada 100 mil habitantes.

Com 5.465 habitantes - de acordo com o último anuário da Direcção Regional de Estatística - a Ilha Dourada torna-se no quarto concelho do arquipélago com maior risco de transmissibilidade, a par do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.