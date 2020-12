Casa cheia para assistir às 'Tradições e Costumes' no Porto Santo

Os 50 bilhetes disponíveis para assistir ao evento 'Tradições e Costumes', que decorre esta quarta-feira, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, foram oferecidos em menos de 24 horas.

A grande adesão à segunda sessão desta iniciativa desenvolvida na Ilha Dourada pela Secretaria Regional da Cultura e Turismo explica-se, na óptica do produtor do evento, pelo facto da população porto-santense "estar com saudades deste e de outro tipo" de espectáculos. "Entregámos os bilhetes de ambos os dias num ápice", explica Sílvio Freitas da 'PartyProfile'.

Recorde-se que a tutela de Eduardo Jesus propôs-se a realizar dois eventos musicais no Porto Santo. O primeiro decorreu no dia 23 e o último sucede-se esta quarta-feira, entre as 21 horas e as 23 horas, com a presença dos 'Amigos do Cantar' e do Grupo de Folclore do Porto Santo.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, referiu a propósito deste certame que a estratégia passa por "incluir estas realizações" no programa anual de eventos do Porto Santo, destino que conta, por exemplo, "com o Festival Colombo ou a realização do espectáculo de fogo-de-artifício", na passagem para o Ano Novo, "com dois postos de fogo, no Cais e na Portela”.