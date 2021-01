Todos os desembarcados no Porto Santo serão testados ao quinto dia

Todos os passageiros desembarcados no Porto Santo serão submetidos ao teste de despiste da covid-19 ao fim do quinto dia, anunciou o presidente do Governo Regional, no arranque da vacinação na ilha dourada.

"Uma das maneiras agora de reforçarmos a segurança da população em termos de saúde pública é, aproveitando este mês em que só existe a ligação através do aviáo, e no sentido de conter a proliferação da panemia no Porto Santo ou qualque subida do número de infectados como é previsível que aconteça, é realizarmos o teste para qualquer pessoa que desembarque no Porto Santo até ao quinto dia", anunciou Miguel Albuquerque.

“Eu penso que essa será uma medida bem aceite pela população e será uma forma de salvaguardarmos também a não difusáo da pandemia aqui”, declarou aos jornalistas.

"Miguel Albuquerque está convicto de que assim é possível garantir a segurança sanitária na ilha até porque, relembrou, a ciência indica que o vírus tem um período de incubação de cinco dias.

“Todos os passageiros desembarcados até ao quindo dia fazem o teste. Acho que é uma medida preventiva e profiláctica que é bastante importante que vem dar alguma sgurança aqui à ilha”, reiterou.

O teste deixa de ser feito à chegada, mas ao quinto dia.

O presidente do Governo Regional afastou a possibilifade de vacinar toda a população do Porto Santo, por ser inviável e com risco de se tornar contraproducente: "Vamos continuar a seguir o programa de vacinação que foi deliberado pela comissão de vacinação", sentenciou.