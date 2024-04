Manchester City goleia Brighton e está a um ponto do líder Arsenal

O Manchester City ganhou hoje fora ao Brighton, por 4-0, com três golos na primeira parte, e está a apenas um ponto do Arsenal, líder da Liga inglesa de futebol, tendo menos um jogo do que os londrinos.

A formação de Guardiola entrou decidida a resolver cedo esta partida em atraso da 29.ª jornada e dominou totalmente as operações, sobretudo no primeiro tempo, materializando o ascendente sobre o adversário com três golos, o primeiro dos quais do belga Kevin De Bruyne, aos 17 minutos.

Depois, apareceu Phil Foden, que 'bisou' aos 26 e aos 34, com o último tento a contar com assistência do criativo português Bernardo Silva.

O City limitou-se a gerir a segunda metade do jogo, com o argentino Julián Álvarez a fechar a contagem, aos 62 minutos, 'selando' a vitória do City, quarta seguida na Premier League.

Os internacionais lusos Rúben Dias e Matheus Nunes estiveram no banco da formação de Manchester, com o segundo a ser lançado aos 72 para o lugar de Kevin De Bruyne.

Com os três pontos somados, o campeão em título inglês segue no segundo posto e soma agora 76 pontos em 33 rondas disputadas, contra os 77 pontos em 34 jogos do Arsenal.

No domingo, o líder visita o terreno do Tottenham (quinto com 60 pontos), enquanto o City se desloca ao campo do Nottingham (17.º com 26), treinado pelo português Nuno Espírito Santo e que conta também com os jogadores lusos Nuno Tavares e Rodrigo Ribeiro.

Por seu turno, o Brighton está no 11.º lugar, com 44 pontos, e já não vence no campeonato há cinco jogos.