Vacinação contra a covid-19 já arrancou no Porto Santo

O presidente do Governo Regional está, nesta manhã, no Porto Santo, onde está a assistir ao início da vacinação contra a Covid-19, naquela ilha. O líder madeirense faz-se acompanhar pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, pelo director regional da Saúde, Herberto Jesus, e pela presidente do SESARAM, Rafaela Fernandes.

A médica Paula Jardim foi a primeira pessoa a ser vacinada na ilha dourada. Seguiram-se a assistente técnica Maria José Melim, a enfermeira Cláudia Alves, a assistente operacional Vanda Soares e a técnica de diagnóstico terapêutico Alice Nunes.

Miguel Albuquerque anunciou ontem, no Funchal, quando falava durante a conferência de imprensa que decorreu no Hospital, após o início da campanha de vacinação na Madeira, que hoje a vacina começaria a ser ministrada na Ilha Dourada.

Hoje, com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, o presidente do Governo Regional voou até ao Porto Santo, fazendo questão de estar presente num momento tão marcante e tão simbólico, num início de um novo ano. Aliás, Miguel Albuquerque fez questão de agradecer às FAP.

Recorde-se que a primeira leva de vacinas – 9750 doses – chegou quarta-feira à noite à Região e será administrada fundamentalmente aos profissionais de saúde que estão na linha da frente e da Proteção Civil, sendo posteriormente alargada aos utentes dos lares e encarregados dos lares por se tratar de área muito vulnerável.

No Porto Santo, em ato que está já a ter lugar no Centro de Saúde local, a prioridade também vai para os que atuam na linha da frente na prevenção e combate à pandemia. Tratam-se de 30 profissionais.

Acrescente-se que está prevista para fevereiro a chegada de um novo lote de 14.625 vacinas da Pfizer, havendo ainda a possibilidade de reforço de lotes com vacinas da Astrazeneca e da Moderna.

O presidente do Governo, por outro lado, voltou a apelar à população no sentido de manter o cumprimento escrupuloso das medidas em vigor, sobretudo no que respeita ao cumprimento do isolamento profilático por parte dos estudantes e emigrantes até ser conhecido o resultado do 2º teste PCR.