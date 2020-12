Raio atingiu pista do Aeroporto do Porto Santo

Um raio nuvem-solo 'bateu' esta madrugada (1h20) na pista do Aeroporto do Porto Santo. A descarga eléctrica negativa, com uma voltagem de -0.49 KiloAmperes (kA), não provocou quaisquer danos.

De resto, nas últimas 24 horas, a actividade eléctrica detectada no arquipélago pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) cingiu-se exclusivamente à Ilha Dourada, sendo que outros raios nuvem-solo acabaram por cair na orla marítima do Porto Santo, um deles a poucos quilómetros do Cabeço do Guilherme, pelas 3h37 da manhã desta segunda-feira.