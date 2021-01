Porto Santo com 15 casos activos e 71 pessoas em vigilância

O Porto Santo conta com mais 12 casos positivos, totalizando agora 15 infecções activas. A informação foi transmitida ao DIÁRIO pelo delegado de saúde local, Rogério Correia, que adiantou ainda estarem em vigilância activa um total de 71 pessoas. A rede de transmissão destes 15 casos já está isolada e muitos estão a ser testados, pelo que poderão aparecer mais alguns contágios.

Preocupado com as festividades natalícias e de Ano Novo, o também director do Centro de Saúde do Porto Santo assume que 2021 "não começou da melhor maneira", isto porque os porto-santenses estavam "habituados a não ter casos de covid-19".

Apesar de ter transmitido as suas preocupações "com os convívios, com as saídas de casa ou com as idas ao Funchal", um dos maiores receios de Rogério Correia acabaram por acontecer, conforme lamentou. Um porto-santense, a residir na Madeira, voltou a casa com covid-19, e uma outra família veio à capital madeirense e também regressou infectada.

Temos agora a realidade destes pequenos erros que eu pedi que não cometessem. Que ficassem em casa. Que se cingissem às festas do núcleo familiar. Já temos, de um dia para outro, 15 casos positivos activos no Porto Santo. Estes casos estão todos isolados e os contactos também estão todos isolados. Só numa família existem nove casos associados, portanto, há pouca dispersão dos casos covid no Porto Santo. Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo

Vacinação contra a covid-19 já arrancou no Porto Santo Médica, enfermeira e assistente operacional foram as primeiras pessoas a serem vacinadas na ilha dourada

Após o súbito crescimento de casos positivos no Porto Santo, Rogério Correia deixou um alerta e um pedido às cerca de 800 pessoas que vieram à Madeira e que nestes últimos dias regressaram ao Porto Santo. "Peço a todos os que cheguem que durante cinco dias se mantenham isolados e tenham o mínimo de contactos. Ao quinto dia peçam ao Centro de Saúde para efectuar um teste. Viajam o menos possível para o Funchal e quando o fizerem contem que vão ter um teste ao quinto dia", sublinhou.