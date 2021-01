Porto Santo com direito a 200 vacinas nesta 1ª fase

A vacinação contra a covid-19 em Porto Santo “será sempre em proporção (demográfica) com a quantidade de vacinas que a Madeira vai receber”, garantiu hoje o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos.

A acompanhar não só com certo simbolismo o início da vacinação no Porto Santo, mas também a preparar já as próximas vacinas a serem aplicadas nos grupos prioritários, Pedro Ramos revelou que tal como ocorreu hoje, os próximos transportes de vacinas para o Porto Santo será sempre assegurado por aeronave militar.

“Em princípio contamos com a colaboração do Comando Operacional da Madeira e por questões de segurança será sempre desta forma que irá ser feito e virá sempre alguém do Funchal também para dar apoio aqui ao Centro de Saúde do Porto Santo”, disse.

Relativamente à vacinação de outros grupos prioritários revelou que tal “depende da quantidade de vacinas que a Madeira vai receber”. Lembrou que “agora, nesta fase inicial, recebemos 9750 (vacinas)” o equivalente “a cerca de 2.5% da população, em termos de proporção demográfica” para justificar que foi esta a proporção de vacinas enviadas hoje para o Porto Santo. “Em termos de proporção para o Porto Santo terão vindo 200 doses de vacinas, portanto serão vacinados na 1ª fase cerca de 100 pessoas pertencentes a estes grupos prioritários”, esclareceu.

Acompanhado do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, Pedro Ramos reafirmou que “vamos receber na primeira semana de Fevereiro a segunda tranche, que é superior a esta”, estimando “receber 14.625 doses de vacinas da Pfizer, mas na última quinzena de Janeiro, como já foi dito após reunião com Francisco Ramos da ‘Task Force’ nacional, as vacinas da Moderna e da AstraZeneca, estarão disponíveis e a quantidade de vacinas que vêm para a Madeira e também para o Porto Santo vai aumentar”, garantiu.