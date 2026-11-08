'Bruna' provocou 210 ocorrências na Madeira, sobretudo queda de árvores e de estruturas

O Serviço Regional de Protecção Civil registou 210 ocorrências entre as 08h00 de ontem e as 21h00 horas deste domingo, relacionadas com as condições meteorológicas adversas e com a passagem da depressão.

No balanço mais recente, o referido serviço especifica as situações verificadas: 70 quedas de árvores, 40 limpezas de via e sinalização de perigo, 22 movimentos de massa, 8 desabamentos de estruturas, 8 quedas de elementos de construção em estruturas edificadas, 6 quedas de redes elétricas, 3 operações para remoção de elementos em perigo de queda, 4 quedas de estruturas temporárias, 36 inundações, um desentupimento e 12 patrulhamentos e vigilância.

Nestas operações estiveram empenhados 518 operacionais e 215 meios técnicos.

As ocorrências tiveram a seguinte distribuição por municípios: Funchal 94; Santa Cruz 47; Câmara de Lobos 23; Machico 13; Calheta 10; Porto Moniz 7; Ribeira Brava 6; São Vicente 5; Santana 3; Ponta do Sol 1; Porto Santo 1.

Foi necessário realojar 9 pessoas, das quais 5 eram residentes em Santo António da Serra (Santa Cruz) e 4 do Funchal. Todas as ocorrências foram prontamente resolvidas no patamar municipal.

Há várias estradas e infraestruturas sujeitas a condicionamentos e encerramentos. No Funchal, estão fechadas a ER201, Caminho dos Pretos entre o estádio do Nacional e o Terreiro da Luta e a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro, os complexos balneares da Barreirinha e da Doca do Cavacas estão encerrados ao público e os acessos ao mar estão interditos na Praia de S. Tiago, Praia Formosa, Zona do Lido Praia do Lido Poente, Praia do Gorgulho e Cais do Carvão. Em Santa Cruz, está fechada a ER 202 entre o entroncamento entre a Estrada da Santagro até à Meia Serra. Em Câmara de Lobos, estão encerradas a Estrada da Boca dos Namorados, a Estrada da Corrida a Norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Corrida, a Estrada José Avelino Pinto (Estreito de Câmara de Lobos) e os acessos municipais à orla costeira. Na Ponta do Sol, estão encerrados o cais da Ponta do Sol e o cais da Madalena do Mar, além do acesso pedonal da levada Nova e a do Moinho. Na Ribeira Brava, está fechada a promenade Ribeira Brava-Tabua e encerrada a ER228 entre a Encumeada e a Achada do Beirão (Rosário). Na Calheta, estão encerrados o acesso ao Cais do Paul do Mar, a promenade da Calheta encerrada e a praia da Ribeira das Galinhas. No Porto Moniz, estão fechados a Estrada Regional entre a Santa do Porto Moniz e Achadas da Cruz e o Caminho do Padre José Gonçalves Costa, Santa do Porto Moniz. Por fim, no Porto Santo estão encerrados o Cais Velho da Cidade e o contra-molhe.