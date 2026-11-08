Nadador-salvador desaparecido no mar na zona do Lido

Um nadador-salvador, de 37 anos, está desaparecido no mar, na zona do Lido, no Funchal, depois de, alegadamente, ter sido arrastado por uma onda, esta tarde.

A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo capitão do Porto do Funchal, Bruno Teles, que adiantou que o alerta terá sido dado pelas 14h20.

Foi de imediato montada uma operação de busca e salvamento, envolvendo meios da Estação Salva-Vidas do Funchal, nomeadamente uma embarcação e uma mota de água, além de elementos em terra.

A Polícia Marítima está envolvida nas operações de busca, que decorrem na zona onde o homem terá desaparecido. O helicóptero Merlin EH-101 da Força Aérea Portuguesa também se encontra a sobrevoar a zona.