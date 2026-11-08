Depressão Bruna já provocou 53 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

A depressão Bruna continua a não dar tréguas às operações no Aeroporto Internacional da Madeira. De acordo com os dados disponibilizados pela ANA Aeroportos, foram já cancelados 53 voos desde a meia-noite deste domingo.

Mau tempo continua a condicionar ligações aéreas de e para a Madeira Desde a meia-noite de hoje, foram canceladas oito chegadas e sete partidas. Dois voos da easyJet foram divergidos

No que diz respeito às chegadas, a plataforma contabiliza 26 voos cancelados, provenientes de vários destinos nacionais e internacionais. Entre as ligações afectadas estão voos de Lisboa, Porto, Porto Santo, Faro, Ponta Delgada, Varsóvia, Amesterdão, Londres, Bristol, Lyon, Basileia, Katowice, Berlim, Gran Canaria, Madrid e Paris.

Nas partidas, o cenário é igualmente preocupante, com 27 voos cancelados. As ligações afectadas tinham como destino Lisboa, Porto, Porto Santo, Varsóvia, Amesterdão, Londres, Bristol, Munique, Lyon, Basileia, Katowice, Berlim, Ponta Delgada, Madrid e Paris.

A TAP e a EasyJet, bem como várias outras companhias aéreas, estão entre as transportadoras com voos afectados.

Os números representam um agravamento dos constrangimentos registados durante a manhã, numa altura em que a depressão Bruna continua a condicionar as ligações aéreas de e para a Madeira.