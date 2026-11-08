Buscas por nadador-salvador interrompidas devido ao anoitecer e retomadas de manhã

As operações de busca de um nadador-salvador, de 37 anos, que se encontra desaparecido após, alegadamente, ter sido surpreendido e arrastado por uma onda, durante a tarde, na zona do Lido, foram interrompidas pelas 18h11, sem que se tivesse encontrado a vítima. A informação foi avançada, através de nota de imprensa, pela Autoridade Marítima Nacional, que informa que as buscas, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, serão retomadas ao nascer do sol.

A mesma nota descreve que, na sequência de um alerta recebido pelas 14h18, através de um popular que se encontrava nas proximidades, foram de imediato activados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e, por terra, elementos da Capitania e do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal. Foi ainda empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado.